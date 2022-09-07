أعلنت شركة ريدان الغذائية عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال.

يقين المالية:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنه بالإشارة إلى إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 27-01-1444هـ الموافق 25-08-2022م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، تود أن تعلن عن قيامها بتعيين المستشار المالي لإدارة عمليات تخفيض رأس المال، موضحةً أن المستشار المالي هو شركة يقين المالية ( يقين كابيتال).

ولفتت ريدان الغذائية إلى أنها ستعلن عند تقديم ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية في حينها.