رينارد الرابع بقائمة الأكثر مشاركة مع الأخضر

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انتقاد لـ رينارد

نجح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أن يُصبح رابع المدربين مشاركة في مباريات الأخضر منذ توليه المهمة في صيف 2019 خلفًا للأرجنتيني خوان بيتزي.وقاد المدرب الفرنسي رينارد، المنتخب السعودي في 31 لقاء سواء ودي أو رسمي ليكون في المركز الرابع بفارق 30 مباراة عن المدرب السعودي المخضرم ناصر الجوهر الذي يحتل المركز الأول، وبفارق 9 مباريات عن المدرب الوطني خليل الزياني صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 مباريات عن المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا صاحب المركز الثالث.وبالأمس، أبدت جماهير الكرة السعودية، عدم رضاها على أداء الأخضر أمام المنتخب الإكوادوري بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في أول لقاء ودي للأخضر في توقف شهر سبتمبر الحالي. وشهدت المباراة، تألق الحارس محمد العويس الذي أنقذ شباك الأخضر من أكثر من فرصة تهديفية محققة من لاعبي الإكوادور. اتفقت معظم الجماهير على أن أداء منتخب السعودية هجوميًّا لم يكن في أفضل حالاته، وأن التألق والثناء سيذهب فقط للحارس العويس بسبب بسالته في الدفاع عن مرماه. كما انتقدت بعض من الجماهير أداء كل من سالم الدوسري وعلي البليهي في المباراة. منتخب السعودية سيواجه منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل في إسبانيا، لتكون ثاني مباراة دولية ودية للأخضر بتوقف سبتمبر الحالي.