رينارد يحتفل باليوم الوطني

احتفل مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الجمعة، بشكل مميز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.
احتفال رينارد
ونشر ريناردصورة له بالزي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “تمنياتي الحارة لكل سعودي بمناسبة اليوم الوطني.. أتمنى أن تزهر البلد وتزدهر إلى الأبد”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مدرب الأخضر، حيث حرصوا على توجيه الشكر إليه، وتمنوا له التوفيق في مهمته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.
واستغلت بعض الجماهير تغريدة رينارد، وطلبوا منه بضرورة ضم العديد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة الأخضر خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم، حارس الهلال عبدالله المعيوف، ونجم النصر، عبدالرحمن غريب.
السعودية تستعد للمونديال
ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال.
وكان الأخضر قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.