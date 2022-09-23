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#اليوم_الوطني_السعودي_92
#هي_لنا_دار٩٢ #صحيفة_المواطن

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رينارد يحتفل باليوم الوطني

2022-09-23 الساعة 1:57
رينارد يحتفل باليوم الوطني
المواطن - الرياض

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احتفل مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الجمعة، بشكل مميز بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.

احتفال رينارد

ونشر رينارد صورة له بالزي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “تمنياتي الحارة لكل سعودي بمناسبة اليوم الوطني.. أتمنى أن تزهر البلد وتزدهر إلى الأبد”.
رينارد
المدرب الفرنسي بالزي السعودي – المصدر @Herve_Renard_HR
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مدرب الأخضر، حيث حرصوا على توجيه الشكر إليه، وتمنوا له التوفيق في مهمته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022. واستغلت بعض الجماهير تغريدة رينارد، وطلبوا منه بضرورة ضم العديد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة الأخضر خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم، حارس الهلال عبدالله المعيوف، ونجم النصر، عبدالرحمن غريب.
عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

السعودية تستعد للمونديال

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد للمونديال. وكان الأخضر قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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