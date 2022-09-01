في واقعة غير مسبوقة، تسببت زجاجة طلاء أظافر صغيرة ذات رائحة نفاذة في حالة طوارئ داخل طائرة، بعدما اعتقد الطاقم أن حريقا شب على متنها.

رائحة غير معتادة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، فبعد وصول رحلة “أمريكان إيرلاينز” إلى وجهتها في مطار شارلوت دوجلاس بولاية نورث كارولينا الأمريكية، أمس الأربعاء، فتح أفراد الطاقم مقصورة الأمتعة ولاحظوا “رائحة غير معتادة”.

زجاجة طلاء أظافر السبب

وعلى إثرها، أبلغ الطاقم سلطات المطار التي دفعت بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الطائرة للتحقق من الرائحة، التي اتضح أنها نابعة من زجاجة طلاء الأظافر.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن رجال الإطفاء فحصوا مقصورة الأمتعة، وتبينوا أن زجاجة طلاء أظافر مكسورة كانت وراء الرائحة المريبة.