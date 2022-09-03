نجحت المواطنة زهراء الأبيض في تحدي إعاقتها الحركية، لتمارس هواياتها من فوق كرسيها المتحرك، ومنها التأليف والخطابة وممارسة الرياضة.

زهراء عمرها 20 عامًا، وتعيش في مدينة صفوة بالقطيف، وحصلت على البكالوريوس في إدارة الأعمال، كما أنها ألفت كتابًا بعنوان “رويدًا.. لا توصد الأبواب”، كما أنها تمارس رياضة البوتشيا وحققت فيها ميدالية ذهبية.

إعاقة حركية:

وقالت زهراء الأبيض في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إنها ولدت بإعاقة حركية بسبب نقص الأكسجين، والذي أثر على الأطراف العليا والسفلى.

وتابعت أن لعبة البوتشيا تحتاج إلى كثير من التركيز والدقة، وأن كل لاعب له تصنيف معين، مشيرًا إلى أنها صنفت في المرتبة (bc2) وأنها تلعب أكثر بيدها اليمنى.