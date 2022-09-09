بدأت البلاد يوم الجمعة فترة حداد لمدة 10 أيام، على رحيل الملكة إليزابيت الثانية مع قرع الأجراس في جميع أنحاء بريطانيا وإطلاق 96 طلقة تحية في لندن، واحدة لكل عام من عمر الملكة الطويل.

تجمعات الجماهير:

وتجمع الناس في جميع أنحاء العالم عند السفارات البريطانية لتكريم الملكة التي توفيت يوم الخميس في قلعة بالمورال في إسكتلندا.

ومنذ ساعات الصباح الباكر الجمعة، توافد عدد كبير من البريطانيين إلى قصر باكنغهام الملكي وسط لندن، في بداية أول يوم طويل في البلاد بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية التي بقيت على العرش 70 عامًا.

الخطاب الأول للملك:

ويتوجه اليوم الملك تشارلز بخطابه الأول للبريطانيين بحسب ما أعلن المتحدث باسمه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيت الثانية.. كلمة تشارلز تأتي بعد إعلان قصر باكنغهام أن ولي عهد بريطانيا السابق الأمير تشارلز (73 عامًا)، قد صار ملكًا للبلاد خلفًا لوالدته.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة رسميًا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث، ونشرت “إرشادات الحداد الوطني”.

وذكرت الوثيقة، التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيره من الأعمال والخدمات العامة، أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية.