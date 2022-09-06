أعلنت هيئة السوق المالية، موافقتها على طلب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، زيادة رأس مالها من 210 ملايين ريال إلى 315 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدده مجلس إدارة الشركة لاحقاً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 105 ملايين ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 21 مليون سهم، إلى 31.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10.5 ملايين سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وأن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69 % و 4.48%.

الأسهم السعودية الموازية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والإنماء، وزجاج الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة الاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 313.49 نقاط ليقفل عند مستوى 21640.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2086 صفقة.