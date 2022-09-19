تسبب سالم الدوسري لاعب الهلال في إثارة الجدل، بعد حديث البعض من جماهير أزرق الرياض عن زيادة وزنه.

من أفضل للمشاركة سالم الدوسري أو ميشايل ؟ .. وسالم الدوسري وزنه زائد ؟ محمد الشيخ : هذا الأمر يحدده دياز حسب الجاهزية .. أعتقد أن زيادة سالم في الوزن عبارة كتلة عضلية وبإشراف من معد النادي . اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDrdtfu#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/aiqnltpZLJ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 18, 2022

ويتواجد الدوسري حاليًا في معسكر المنتخب السعودي الأول في إسبانيا وذلك استعدادًا لمباراتي الإكوادور وأمريكا الوديتين ضمن فترة توقف سبتمبر الدولية.

وكشف الناقد الرياضي محمد الشيخ السبب وراء زيادة وزن نجم الهلال قائلًا: ” من يشاهد صور سالم الدوسري يلاحظ زيادة وزنه، ولكن وفقًا لما بلغني، فإن زيادة سالم عبارة عن كتل عضلية عمل عليها اللاعب، في فترة الإعداد للموسم الجديد وكأس العالم، وبإشراف من المعد البدني للنادي”.

هجوم ضد سالم الدوسري

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب سالم الدوسري لانتقادات من بعض من جماهير الهلال؛ وذلك بسبب أدائه في مباراة الزمالك المصري يوم الجمعة قبل الماضية في كأس سوبر لوسيل.

الجماهير عبر “تويتر” ذكرت أن الدوسري ليس أكبر من نادي الهلال، وربما يرحل عن أزرق الرياض بعد تلك الانتقادات، كما تتوقع بعض من الجماهير أنه قد ينضم لنادي الشباب، مكررًا تجربة نواف العابد مع الليوث بعد انتقاله من أزرق الرياض.