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ردًّا على الضم الروسي

زيلينسكي يوقع طلب الانضمام للناتو بطريقة سريعة

2022-09-30 الساعة 8:16
زيلينسكي يوقع طلب الانضمام للناتو بطريقة سريعة
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول، اللحظة التي وقع فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بطريقة سريعة.

الضم الروسي:

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسميًّا إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون.

الانضمام سريعًا:

وأكد زيلينسكي أن كييف طلبت رسميًّا تسريع وتيرة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أن كييف “أثبتت امتثالها لمعايير التحالف”. ولفت إلى أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسًا لها، مشيرًا: “سنتفاوض مع الرئيس الجديد”، حسبما أفادت قناة “العربية”.
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