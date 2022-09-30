زيلينسكي يوقع طلب الانضمام للناتو بطريقة سريعة

🎖 اللحظة التي وقع فيها الرئيس زيلينسكي طلب انضمام أوكرانيا إلى الناتو بطريقة سريعة pic.twitter.com/g9beVsN9xp — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) September 30, 2022

الضم الروسي:

الانضمام سريعًا:

وثق مقطع فيديو متداول، اللحظة التي وقع فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بطريقة سريعة.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسميًّا إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوغانسك بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون.وأكد زيلينسكي أن كييف طلبت رسميًّا تسريع وتيرة انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أن كييف “أثبتت امتثالها لمعايير التحالف”. ولفت إلى أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسًا لها، مشيرًا: “سنتفاوض مع الرئيس الجديد”، حسبما أفادت قناة “العربية”.