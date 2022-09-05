قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في اجتماعه توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2022م.

وأوضحت الشركة تفاصيل توزيع الأرباح في بيان لها على “تداول”، كالتالي:

إجمالي المبلغ الموزع 30,000,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 60,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 51.64 نقطة ليقفل عند مستوى 12194.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 112 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، وأسواق المزرعة، والخزف السعودي، والغاز، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ورتال، وتعليم ريت، وأميانتيت، والخريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.69% و4.48%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وبترو رابغ، والإنماء، وزجاج الأكثر نشاطًا في الكمية، وأسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وشركة الاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 313.49 نقاط ليقفل عند مستوى 21640.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2086 صفقة.