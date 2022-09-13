شكا أحد ساكني حي شبرا في الرياض من معاناة الأهالي مع انقطاعات المياه المتكررة.

فيديو | أحد ساكني حي شبرا في الرياض: إن سلمنا من الانقطاع لم نسلم من جشع التجار أهالي حي شبرا يعانون من انقطاعات المياه المتكررة#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/RSs81oAWlL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2022

جشع التجار:

وقال ضويحي الماضي في تصريحات إلى الإخبارية: إن سلمنا من الانقطاع لم نسلم من جشع التجار، وكأننا في الصحراء ماهو في الرياض.

وأكدت الإخبارية في تقريرها أن الصهاريج محجوزة لحي شبرا بسبب انقطاعات المياه المتكررة منذ سنوات بحجة أن أنبوب الضخ تحت الصيانة.

أسعار عالية وسوق سوداء:

وقال المواطن عبدالعزيز اللهيم: “الوايتات تصب بالقطارة في الخزان ثم نتابع الخزان أكثر من عيالنا”.

ولجأ الأهالي إلى السوق السوداء لشراء الماء بأسعار عالية لتصل المياه مجهولة المصدر إلى البيوت.