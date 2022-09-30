سالم الدوسري يعود بعد 4 أسابيع

سالم الدوسري يغيب:

مباريات غير متواجد بها:

أوضح سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، على أنه سيعود للمباريات بعد شهر من الآن، وذلك بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم الاثنين الماضي.وكان الدوسري تحدث بفيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إن شاء الله أعود للملاعب بعد 4 أسابيع من الآن.مدة غياب الدوسري، تعني عدم مشاركته في أي مباراة بـ دوري روشن السعودي للمحترفين حتى التوقف الدولي القادم في منتصف شهر أكتوبر. تلك المدة ستمنح اللاعب البرازيلي ميشال ديلجادو الفرصة لكي يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز أساسيًّا في المباريات المقبلة لـ الهلال، بعد أن طالبت الجماهير بمشاركته نظرًا لتراجع مستوى الدوسري بالفترة الأخيرة.سالم الدوسري، سيغيب عن مباريات الهلال أمام كل من “التعاون، الاتفاق، الشباب، الطائي” في دوري روشن. ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق التعاون بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من مباريات دوري روشن السعودي.