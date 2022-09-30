Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إجرائه عملية الزائدة الدودية

سالم الدوسري يعود بعد 4 أسابيع

2022-09-30 الساعة 9:24
سالم الدوسري يعود بعد 4 أسابيع
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أوضح سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، على أنه سيعود للمباريات بعد شهر من الآن، وذلك بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية يوم الاثنين الماضي.
وكان الدوسري تحدث بفيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إن شاء الله أعود للملاعب بعد 4 أسابيع من الآن.

سالم الدوسري يغيب:

مدة غياب الدوسري، تعني عدم مشاركته في أي مباراة بـ دوري روشن السعودي للمحترفين حتى التوقف الدولي القادم في منتصف شهر أكتوبر. تلك المدة ستمنح اللاعب البرازيلي ميشال ديلجادو الفرصة لكي يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز أساسيًّا في المباريات المقبلة لـ الهلال، بعد أن طالبت الجماهير بمشاركته نظرًا لتراجع مستوى الدوسري بالفترة الأخيرة.

مباريات غير متواجد بها:

سالم الدوسري، سيغيب عن مباريات الهلال أمام كل من “التعاون، الاتفاق، الشباب، الطائي” في دوري روشن. ويستعد نادي الهلال لمواجهة فريق التعاون بعد غد الأحد في الجولة الـ5 من مباريات دوري روشن السعودي.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه