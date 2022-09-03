أثارت أنباء إصابة سالم الدوسري لاعب الهلال واحتمالية غيابه عن مواجهة نادي الزمالك المصري يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس سوبر لوسيل، الجدل لدى جماهير الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك في ملعب ” لوسيل” الملعب الذي تُقام عليه المباراة الافتتاحية لـ مونديال قطر 2022 في الدوحة في نوفمبر المقبل.

سالم الدوسري جاهز لمواجهة الزمالك

وذكر فهد المفرج المدير التنفيذي لنادي الهلال في تصريحات إعلامية أن الدوسري بخير وسيكون جاهزًا لمواجهة نادي الزمالك مساء الجمعة القادمة، مضيفًا أن الفريق في أفضل جاهزية فنية لمواجهة نادي الفتح غدًا الأحد في دوري روشن السعودي، ثم مواجهة الزمالك في سوبر لوسيل.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة Al Kass 1 القطرية المفتوحة بحسب ما ذكره الإعلامي المصري محمد الجزار.