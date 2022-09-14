نجحت اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك “لبنان والمهجر” والمقدرة ب13 ألف دولار بعد دخولها إليه مسلحة.

"عطيني المصريات دولار بسرعة".. مشاهد لمودعين يقتحمون بنك لبنان والمهجر.. وإحداهن تطالب بصرف أموالها لعلاج شقيقتها من السرطان #العربية pic.twitter.com/j4J2ie0EUb — العربية (@AlArabiya) September 14, 2022

إيقاف المسلحة:

وأعلن الأمن العام اللبناني لاحقًا توقيف المودعة المسلحة، في حين تباينت المعلومات حول المبلغ الذي استردته من المصرف.

وذكرت مصادر “العربية” و”الحدث” أن عدداً من الجرحى سقط جرحى خارج المصرف الذي جرى اقتحامه في بيروت بسبب التدافع.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيسبوك بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله حسب قولها.

وكانت مجموعة من المودعين من جمعية “صرخة المودعين” اقتحمت قبل ظهر الأربعاء المصرف “بلوم بنك” فرع السوديكو، واحتجزت عدداً من الرهائن.

تهديد بالحرق:

وعمدت المودعة سالي حافظ إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها القناة عبر حسابها على تويتر امرأة تحمل سلاحًا بداخل البنك.