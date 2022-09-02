ظهر المهاجم الإسباني سانتي مينا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

سانتي مينا يتألق

ووقعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع الإسباني سانتي مينا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف سيلتا فيغو، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف سانتي مينا الأنظار في ظهوره الرسمي مع الشباب، حيث شارك كبديل في مباراة الباطن بالجولة الأولى، ونجح في تسجيل هدف، وشارك كأساسي في مواجهة أبها، وتمكن من هز الشباك مرة وصنع هدف.

ولعب سانتي مينا 67 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد أبها، ولمس الكرة 28 مرة، وقدم 13 تمريرة، وصنع هدفًا وصنع فرصة، بالإضافة إلى الهدف الذي سجله، ليترك بصمته سريعًا مع الليوث.

الشباب يتجاوز أبها ويتصدر الترتيب

وحل الشباب ضيفًا على أبها بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث برباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الهلال، فيما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط في المركز العاشر.