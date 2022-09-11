وافقت هيئة سوق المال على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة منصة ساهم المالية لإنشاء منصة توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية .

وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس إدارة شركة منصة ساهم المالية المهندس مازن بن محمد الداوود شكره الجزيل للهيئة على ما تقوم به من دور ملموس في تطور الاستثمار في الأسواق المالية وخاصة التحول الرقمي فيها مما جعل المملكة من ضمن أفضل أسواق الاستثمار المالي.

فرص استثمارية واعدة

وذكر بأن المملكة لديها فرص واعده في كثير من الفرص الاستثمارية وخاصة الاستثمار في التطوير العقاري التي لم تكن متاحة لكافة فئات المجتمع وهنا يأتي دور منصة ساهم بتوفير تجربة رقمية فريدة تتيح لمواطني ومقيمي المملكة خلال ثواني وفي أي وقت وفي أي مكان من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للاستثمار في مشاريع التطوير العقاري وبمبالغ تبدأ من ألف ريال سعودي فقط، ونستهدف إطلاق الخدمة خلال الربع الرابع من السنة الميلادية الحالية مع شركائنا المتميزين من مديري الصناديق والمطورين العقاريين حتى نوفر خيارات وفرص استثمارية ذات جوده عالية تلبي طموح عملائنا مع إيضاح المخاطر الاستثمارية فيها.

كما علق نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور معاذ بن عبدالعزيز الماجد بأن منصة ساهم المالية تعمل وفق ضوابط واشتراطات هيئة سوق المال لتوفير حوكمة تحفظ حقوق المتعاملين بكل شفافية ونحرص على استمرارية تطوير السياسات الداخلية والإجراءات لمواكبة فرص تطوير الحوكمة ومتطلبات هيئة سوق المالية المستقبلية.