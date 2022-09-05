أثار اللاعب سالم الدوسري اندهاش جماهير نادي الهلال، وذلك بعد اعتراضه على قرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتبديله في لقاء الفتح أمس في الجولة الثالثة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان اسم الدوسري رُشح بقوة لمغادرة أزرق الرياض بصيف العام الحالي خاصة في ظل وجود رغبة لدى اللاعب للاحتراف في القارة الأوروبية.

ولكن سببين قد يُظهرا لماذا غضب الدوسري جراء تبديله في لقاء الفتح، السبب الأول يعود إلى رغبة اللاعب في الاحتراف وربما تمسك الزعيم به جعله يغضب ويتمرد على الفريق الأزرق.

الهلال رفض احتراف سالم الدوسري الخارجي

السبب الثاني هو عدم حل أزمة قيد الصفقات لـ الهلال بسبب قضية محمد كنو جعل إدارة فهد بن نافل ترفض رحيل الدوسري وهو ما زاد من غضب اللاعب.

يذكر أن نادي فنربخشة التركي كان أعرب عن اهتمامه بضم الدوسري في الشهر الماضي، لكن الهلال رفض بسبب أزمة منعه من قيد الصفقات لفترتي انتقالات.

وفي وقت سابق، حلل مجموعة من النقاد الرياضيين، تصرف سالم الدوسري لاعب الهلال بعدما أبدى اعتراضه لمدربه الأرجنتيني رامون دياز على تبديله في مباراة الفتح.

الناقد الرياضي عمر الغامدي قال: ” تعامل دياز مع تصرف الدوسري كان رائعًا بعد التبديل، مدرب آخر كان غضب وكانت الأجواء توترت، وربما تصرف الدوسري يُصنف بأنه طبيعي كون اللاعب كان يشعر بأنه كان قريبًا من تسجيل هدف لأزرق الرياض”.

أما الناقد الرياضي طارق التويجري فقال: ” على سالم مراجعة نفسه ومثل هذه اللقطات طبيعية لأن اللاعب لايزال يشعر بأنه قادر على العطاء”.

وقال حمد الصنيع الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد: ” تعامل دياز وسعود كريري مع تصرف سالم رائع للغاية، لم يغضبا وحاول كل منهما امتصاص غضب اللاعب وانتظار خروجه من أرضية الملعب لاحتوائه وتفسير الأمر له”.