ارتبط اسم صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاماً، من أجل تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المشارك حاليًا في دوري يلو.

وتسعى إدارة الراقي بقيادة وليد معاذ للتعاقد مع مدرب للفريق الأول ليخلف الأوروجوياني روبيرت سيبولدي الذي تمت إقالته، وعُين بدلًا منه المدرب الوطني يوسف عنبر بشكل مؤقت.

إنجاز مميز لـ صالح المحمدي مع المنتخب السعودي للشباب

المحمدي لن يتولى تدريب الأهلي لسببين أولهما ” المنتخب السعودي لن يُفرط فيه خاصة بعد النجاح في التأهل لـ كأس أمم آسيا للشباب العام المقبل حرصًا على استقرار الفريق”، بجانب أن إدارة الأهلي تأمل في التعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق الأول للعودة لـ دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

الأهلي يُفضل المدرب الأجنبي

وكانت إدارة الأهلي أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والمدرب السابق لنادي الطائي.