ألغى الحكم التشيلي روبيرتو توبار هدفًا للاعب عبدالرحمن غريب، قام بإحرازه في شباك نادي الباطن خلال الشوط الأول من أحداث مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وكان غريب سجل هدفًا بالدقيقة الخامسة من الشوط الأول ولكن تم إلغاؤه.

سبب إلغاء الهدف

الخبير التحكيمي سعد الكثيري تحدث لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “هدف عبدالرحمن غريب تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي أشارت لخروج الكرة خط التماس بكامل محيطها.

وكان البرازيلي جوستافو منح التقدم لـ أصفر الرياض من تصويبة قوية بالدقيقة السابعة عشرة، ثم أضاف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني لـ أصفر الرياض من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد بالدقيقة الثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق استغل سامي النجعي ارتداد الكرة من حارس الباطن ليُضيف الهدف الثالث لـ الفريق العاصمي بطريقة جميلة.