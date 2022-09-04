تعرضت منطقة الباحة للهزة الأرضية الثانية خلال أقل من أسبوع، فيما قال متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل: إن الهزة الأرضية كانت صغيرة جدًّا.

بعد هزتين خلال أقل من أسبوع في الباحة..

متحدث هيئة المساحة الجيولوجية يكشف عن مناطق المملكة المعرضة لهزات أرضية مستقبلاً #هزة_أرضية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eDlJJmREpL — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2022

هزات صغيرة جدًّا:

وقال متحدث المساحة الجيولوجية خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية: لا نتكلم عن تلك الهزات في العادة ولكن لقربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها تحدثنا عنها.

سبب الهزات الأرضية:

وتابع أن الهزة الأرضية رصدت عن طريق الشبكات الوطنية في مركز المخاطر بالهيئة، مؤكدًا أن سبب الهزات الأساسي التي تتعرض لها الباحة وغيرها هو الفالق الموجود في البحر الأحمر الذي يسبب إجهادًا للصخور في بعض المناطق.