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تسهيلًا على الباحثين

سبب تقسيم تاريخ المملكة إلى 3 مراحل

2022-09-29 الساعة 7:00
سبب تقسيم تاريخ المملكة إلى 3 مراحل
المواطن - الرياض

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يقسم المؤرخون تاريخ الدول وفق مناهج محددة، أشهرها المنهج الحولي والمنهج الموضوعي. ويعتمد المنهج الحولي على السنوات في التاريخ، أما المنهج الموضوعي فيعتمد على الأحداث والموضوعات. واعتمد المؤرخون منذ بداية الدولة السعودية في كتاباتهم على المنهج الحولي قرابة الـ300 عام.

الفرق بين المنهجين

وقال الدكتور راشد العساكر الباحث والمؤرخ، إن منهج التاريخ يختلف حقيقة في كتابته منذ القدم، حيث لدينا المنهج التاريخي، وهناك منهجان معروفان الحولي والموضوعي، موضحًا أن الأول يكتب تاريخ المنطقة أو أي أمر من الأمور بحسب السنين مثال (سنة 10 حدث كذا..). وأضاف العساكر: “أما المنهج الموضوعي يتحدث عن الموضوع ويقرر ما يريد الحديث عنه)، لافتًا إلى أن الكتابة في هذه المنطقة استمرت بالترتيب الحولي بدءًا منذ 1056 تقريبًا. ولفت: “لدينا أقدم ما وصل إلينا من كتاباتنا التاريخية، الشيخ حمد البسام توفي بعد 1056، واستمر المنهج إلى فترة الملك عبد العزيز في عام 1351 إلى تأسيس المملكة أي قرابة 295 سنة”.

سبب تقسيم الدولة

وعقب ذلك استخدم الملك عبد العزيز منهجًا مختلفًا في كتابة التاريخ، وهو التأريخ بطريقة المنهج الموضوعي، وذلك بداية من فترة الأربعينيات هجرية من القرن الماضي، وذلك بوجود المستشارين الذين قدموا للمملكة. وأكد العساكر أن هناك مجموعات حاولوا قدر الإمكان كتابة تاريخ للمملكة بالمنهج الموضوعي، وتسهيلًا على القراء والباحثين، تم تقسيم المملكة إلى الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة.
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