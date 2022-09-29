سبب تقسيم تاريخ المملكة إلى 3 مراحل

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ويعتمد المنهج الحولي على السنوات في التاريخ، أما المنهج الموضوعي فيعتمد على الأحداث والموضوعات. واعتمد المؤرخون منذ بداية الدولة السعودية في كتاباتهم على المنهج الحولي قرابة الـ300 عام.
لماذا تم تقسيم تاريخ الدولة #السعودية إلى 3 مراحل؟#سؤال_مباشر @khalid76 pic.twitter.com/uOaLaajYL4— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 29, 2022