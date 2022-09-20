أظهر مقطع فيديو قيام اللورد تشامبرلين أندرو باركر، أعلى مسؤول في الأسرة المالكة ببريطانيا، بكسر عصا منصبه على نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

نهاية العصر الإليزابيثي الثاني:

وتم كسر العصا في إشارة إلى إعلان نهاية “العصر الإليزابيثي الثاني” بشكل رمزي، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وأنزل نعش الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، إلى مقره الأخير في المقبرة الملكية “رويال فولت” في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

إزالة أدوات الملكة:

وقبل إنزال نعش الملكة إلى المقبرة أزيلت أدوات الدولة التي توجت بها الملكة في عام 1953، والتي تشمل تاج الدولة الإمبراطوري، والجرم السماوي والصولجان، من التابوت ووضعت على المذبح العالي.