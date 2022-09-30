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بعد صدور شهادة رحيلها

سبب وفاة الملكة إليزابيث

2022-09-30 الساعة 4:53
سبب وفاة الملكة إليزابيث
المواطن - متابعة

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كشفت شهادة وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أنها توفيت بسبب “الشيخوخة”.

الشيخوخة السبب

ونشر الموقع الرسمي لـ”المحفوظات الوطنية في اسكتلندا”، شهادة وفاة الملكة إليزابيث، وذلك بعد مرور 10 أيام على جنازتها الرسمية. سبب وفاة الملكة إليزابيث - المواطن وجاء في الشهادة أن الملكة توفيت يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر في تمام الساعة 3:10 عصرا، أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي من قبل قصر باكنغهام. وأوضحت أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت بسبب واحد، وهو “العمر المتقدم” أو “الشيخوخة”، نفس سبب وفاة زوجها الأمير فيليب.

أطول حكمًا

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، قد وافتها المنية في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد 70 سنة في الحكم.

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