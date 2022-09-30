سبب وفاة الملكة إليزابيث

الشيخوخة السبب

أطول حكمًا

كشفت شهادة وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أنها توفيت بسبب “الشيخوخة”.ونشر الموقع الرسمي لـ”المحفوظات الوطنية في اسكتلندا”، شهادة وفاة الملكة إليزابيث، وذلك بعد مرور 10 أيام على جنازتها الرسمية.وجاء في الشهادة أن الملكة توفيت يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر في تمام الساعة 3:10 عصرا، أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي من قبل قصر باكنغهام. وأوضحت أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت بسبب واحد، وهو “العمر المتقدم” أو “الشيخوخة”، نفس سبب وفاة زوجها الأمير فيليب.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، قد وافتها المنية في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاما، بعد 70 سنة في الحكم.