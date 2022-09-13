تترقب الجماهير مباراة البايرن ضد برشلونة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز.

نتائج البايرن ضد برشلونة:

ويملك البايرن سجلًا مميزًا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 8 مرات من مبارياته الـ11 في البطولة، وتعادل مرة وخسر مرتين، بينهما آخر 4 مواجهات متتالية، وذلك وفقًا لحساب “أوبتا” عبر موقع “تويتر”.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” أن العملاق البافاري لم يفز أمام أي فريق آخر بالمزيد من اللقاءات سوى ريال مدريد بـ8 مباريات أيضًا، ما يزيد من صعوبة مباراة البايرن ضد برشلونة اليوم.

مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا:

ويلعب البايرن ضد برشلونة على ملعب “أليانز أرينا”، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منافسات دوري أبطال أوروبا بالفوز خارج ملعبه على الإنتر بهدفين دون رد، فيما نجح برشلونة في الفوز على فيكتوريا بلزن بخمسة أهداف مقابل هدف.