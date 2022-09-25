سحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض،القصيم والمدينة المنورة,في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان،عسير،الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news