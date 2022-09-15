أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وشركة Google Cloud تعاونا جديدا يهدف إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وذلك في الأسواق الناشئة ومن خلال تدريب أكثر من 25 ألف امرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي نظمتها “سدايا” من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

ويقدم البرنامج منهجًا تعليمًا وتدريبيًا مدته 4 أشهر تم تطويره بالتعاون مع Google Cloud وستتمكن المشاركات فيه من الوصول إلى جلسات تدريبية مجانية مصممة لتغذيتهم بالمهارات والخبرة اللازمة لأدوار مثل مهندس السحابة، ومهندس البيانات، ومهندس تعلم الآلة أو الأعمال السحابية، مع توفير التوجيه من خبراء الصناعة في Google Cloud وSDAIA وفرصة التقديم متاحة لطلاب الجامعات والخريجين الذين يمتلكون خلفية في مجالات : العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

برنامج سدايا وGoogle Cloud

وصمم البرنامج SDAIA وGoogle Cloud ليتيح وصول السيدات إليه ومن هنّ في مجال التكنولوجيا والعلوم، والمهتمات بممارسة المهن في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بحيث يكنّ أكثر استعداداً لمتابعة فرص العمل المتزايدة في هذا المجال.

وأوضحت المدير العام للشراكات الإستراتيجية والمؤشرات في سدايا رحاب العرفج أن برنامج Elevate يسعى إلى سدِّ الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة في الأسواق الناشئة، وقالت : “نحن نشعر بالفخر كوننا نقوم بالمساعدة في تمويل وتحفيز وتسريع تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي في كلٍّ من المملكة العربية السعودية والعالم”.

وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي نمواً بوتيرة متسارعة، فإن تمثيل المرأة لا يزال محدوداً حيث تمثل النساء 12% من الباحثين العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي، و8% فقط من بين مطوري البرمجيات المحترفين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة لليونسكو، كما كشفت الدراسة أن خُمس الموظفين في الأدوار الفنية في كبرى شركات تعلم الآلة هن من النساء.

ومن جهتها قالت نائبة رئيس العمليات ونمو العملاء في Google Cloud غريتا كروبتسكي: إن برنامج Elevate سيساعد في سد الفجوة من خلال منح النساء الفرصة للوصول إلى برامج التدريب في منتجات وحلول Google Cloud، التي تشهد الطلب الأسرع نموًا، مبينة أن تعزيز محو الأمية الحاسوبية والبيانات ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل اليوم.

وتعد القمة وأوجه التعاون التي تم الإعلان عنها خلال القمة مع جهات مثل Google Cloud والبنك الدولي، واحدة من الوسائل التي تعمل بها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.