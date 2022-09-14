أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، إطلاق نظام “صوتك” المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص اعتماداً على تقنيات التعرّف على الصوت، وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت اليوم، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويأتي تطوير المركز لنظام “صوتك” الجديد استناداً لتقنية التعرف الآلي على الكلام وهي أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات الطبيعية، ليدعم تدوين الملفات الصوتية بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التدوين اللحظي بلهجات متعددة.

ويتميز هذا الحل التقني المتطور بدقته العالية في التعرف على اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية؛ حيث يدعم إمكانية التعرف على اللهجات السعودية، ويجري توسيع قدرات هذا النظام المتطور في المراحل المقبلة ليدعم عدة لهجات عربية أخرى.

دعم قطاع الذكاء الاصطناعي

وفي تعليق له بهذه المناسبة، رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، مشيراً إلى أن نظام “صوتك” المبتكر الجديد تم تطويره بأيدٍ وطنية في المملكة العربية السعودية، ضمن جهود (سدايا)؛ ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، لإعادة رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع السعودي.

وأكد معالي الدكتور الغامدي، أن (سدايا) ماضية في تعزيز دور المملكة من حيث تطوير وابتكار وتبنّي تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والارتقاء بوطننا الغالي إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، صرَّح المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، قائلاً:” يعدّ نظام “صوتك” باكورة منتجات المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع شركائنا في سكاي، ولعل أهم ما يميزه أنه خضع للتدريب على كمية ضخمة من البيانات الصوتية وبمختلف اللهجات؛ ما يضمن أعلى درجات الدقة والأداء”، معرباً عن تطلعه بأن يسهم هذا الحل التقني المميز في تعزيز مسيرة الذكاء الاصطناعي في المملكة، وإبراز أهميتها في هذا القطاع، بكل أمان وسهولة، خاصة وأن جميع بيانات المستخدمين تتم استضافتها داخل المملكة العربية السعودية لضمان حمايتها.

تطوير نظام صوتك

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد، عن فخره بالشراكة مع (سدايا) في تطوير نظام صوتك المبتكر، الذي يتميز بدقته العالية في التعرّف على اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية.

وأكد المهندس الراشد أن النظام سيسهم في إيجاد فرص جديدة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الابتكار وبناء القدرات، وتمكين القطاعات الواعدة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

الجدير بالذكر، أن نظام “صوتك” يتوفر حالياً عبر نموذج “البرمجيات كخدمة”، ويدعم في إصداره الأول تفريغ الملفات، والتفريغ المباشر.

كما يسهم نظام “صوتك” الجديد في إيجاد سوق لتوظيف التكنولوجيا في العديد من التطبيقات، منها: التقنيات المساندة الصوتية، وأنظمة الاستجابة الفورية التي توظف في مختلف القطاعات على سبيل المثال لا الحصر؛ الطوارئ، الصحة، الخدمات المصرفية.

كما تمكّن هذه التقنية التفريغ النصي التلقائي للبرامج التلفزيونية، وأتمتة مراكز الاتصالات، وتدوين الاجتماعات، وتوفير روبوتات للدردشة الكلامية، والتحكم الصوتي بالأنظمة الذكية وغيرها.

ووفقًا لتقييم شركة (aiXplain)، فإن النظام يتفوق على أقرب منافسيه في التعرّف على اللغة العربية الفصحى بنسبة 8%، واللهجات السعودية بنسبة 9%.

ومن جهةٍ أخرى، وُقِّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وسكاي و الخطوط السعودية من جهة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وسكاي ومجموعة stc من جهة أخرى، لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول معالجة اللغات الطبيعية في تحسين تجربة عملاء كلتا الشركتين، وستكون “صوتك” على رأس هذه التقنيات.

يذكر أن العمل جارٍ على تضمين المزيد من اللهجات العربية لنظام “صوتك” الجديد، الذي يعرض لأول مرة في جناح شركة سكاي، خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة في مدينة الرياض.