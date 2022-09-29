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قرار لـ 1,5 مليون موظف

سريلانكا تحظر مواقع التواصل عن موظفيها

2022-09-29 الساعة 5:46
سريلانكا تحظر مواقع التواصل عن موظفيها
المواطن - متابعة

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أمرت سريلانكا موظفيها الحكوميين بعدم التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن زعم بعض المسؤولين أن طلابًا أصيبوا بالإغماء بسبب نقص الغذاء جراء الأزمة الاقتصادية الحادة بالبلاد.

حظر مواقع التواصل

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في قرار وزارة الإدارة العامة لـ 1,5 مليون موظف حكومي، إن الحظر القائم منذ فترة طويلة على التحدث إلى المراسلين الصحافيين بات الآن يشمل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر القرار “التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظف عام، يشكل مخالفة تؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي”.

إغماء الطلاب

أتى ذلك في أعقاب مزاعم لمسؤولين صحيين ومعلمين بأن عشرات التلامذة أصيبوا بالإغماء في المدارس بسبب نقص الطعام، إذ رفض وزير الصحة كيهيليا رامبوكويلا هذه المزاعم واتهم العاملين في مجال الصحة العامة بالمبالغة في الوضع.

أزمة اقتصادية حادة

ومنذ أواخر 2021، يعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة من أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد بعد أن نفدت العملات الأجنبية لدى الحكومة لاستيراد المواد الأساسية. وأدى ذلك إلى نقص ومعدلات تضخم بالبلاد، ما أدى إلى احتجاجات نتج عنها الإطاحة بالرئيس جوتابايا راجاباكسا في يوليو الماضي.  
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