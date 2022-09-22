أشاد مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي بمستوى نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي في انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الحالي.

تألق نيمار

وقال تيتي خلال تصريحاته لشبكة “جلوبو” البرازيلية: “أبارك لنيمار والمعد البدني الخاص على هذه الانطلاقة القوية، وأهنئ أيضا نادي باريس سان جيرمان”.

وتابع مدرب منتخب البرازيل: “لقد التزم نيمار بأقصى درجات الاحترافية والسرعة في التنفيذ للوصول لهذا المستوى الفني، وأي نجم كبير، يجب أن يراعي جيدًا عامل السرعة في القرار وتنفيذه”.

وحقق النجم البرازيلي أفضل انطلاقة في مسيرته خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في 11 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفًا وصنع 8 آخرين.

سان جيرمان بالدوري

على الجانب الآخر، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 22 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل مرة واحدة.