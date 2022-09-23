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سعاد عبدالله : أحب السعودية لأنها الأم والسند

2022-09-23 الساعة 8:52
سعاد عبدالله : أحب السعودية لأنها الأم والسند
المواطن - الرياض

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أشادت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها الأم والظهر والسند.
وقالت الفنانة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل: أحب السعودية لأنها الأم.. لأنها السند.. لأنها العزوة”. وقد تفاعل مرتادو تويتر مع ما قالته الفنانة الكويتية، مؤكدين أنها خير مثال للفن العربي والكويتي، وأن ما قالته هو من باب العرفان بالفضل والجميل.

من هي سعاد عبدالله ؟

هي ممثلة كويتية، وتعد من أبرز الفنانات في الخليج وهي من مواليد 2 سبتمبر 1950. برزت في الأعمال الكوميدية التلفزيونية والمسرحية، وتجسد مرحلة مهمة من تاريخ المسرح الكويتي. التحقت سعاد عبدالله بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تأسس في عام 1973، وكان في دفعتها الدراسية علي المفيدي ومبارك سويد وكاظم الزامل. بدأت سعاد عبدالله مشوارها في العام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان ديوانية التلفزيون، ثم بدأت في مجال المسرح عام 1964 مع فرقة المسرح الكويتي بمسرحية حظها يكسر الصخر من تأليف وإخراج محمد النشمي. وفي عام 1965 مثلت سعاد عبدالله مع ذات الفرقة بمسرحية بغيتها طرب صارت نشب من تأليف محمد النشمي أيضًا وإخراج ثامر السيار.

الغناء والكتابة:

وبالإضافة لكونها ممثلة تملك سعاد عبدالله موهبة الغناء، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي والفنان السوري دريد لحام، وأيضًا أصدرت أغنية بعنوان مكاري عام 1978 بمشاركة الفنانتين باسمة حمادة ولمياء حمادة، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية والرياضية. وخلال مشوارها الفني قامت سعاد عبدالله بكتابة فكرة أكثر من عمل فني شاركت به، ومنها مسلسلات الرماد، ودار الزمن.
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