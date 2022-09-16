أكد نائب رئيس قطار الحرمين السريع، ريان الحربي، أن المرأة سوف تقود القطار خلال نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن نسبة توطين الوظائف في قطار الحرمين تجاوزت 94%.

تدريب وتأهيل:

وأوضح المهندس الحربي في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه يتم حاليًا تدريب وتأهيل قائدات سعوديات لقيادة القطار، نظريًا وعمليًا، وبإشراف ومتابعة مباشرة من المعهد السعودي التقني للقطارات (سرب).

خطة توطين:

وأضاف أنه بنهاية العام الجاري، سوف نشهد المرأة السعودية وهي تقود بكفاءة عالية، أسرع قطار في الشرق الأوسط، حيث إنه منذ بدء تشغيل قطار الحرمين السريع، وهناك خطة توطين ونقل معرفة تسيير بخطى ثابتة، حيث تبلغ نسبة السعودة في قائدي القطارات ومشغلي الحركة ومشغلي المحطات أكثر من 94 %.