ذكريات قديمة وحنين لماضِ جميل جعل العم مريع آل حثول يعيد ترميم منزل والديه الذي عاش وترعرع فيه إلى متحف معماري مفتوح في جبال عسير.

فيديو | بذكريات الطفولة والحنين إلى الماضي.. العم "مريع آل حثول" يحول قصر والديه إلى متحف معماري مفتوح في جبال عسير#الراصد pic.twitter.com/uu2AR2Qtuv — الراصد (@alraasd) August 31, 2022

ذكريات كثيرة

وقال آل حثول في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه شهد في هذا المنزل ذكريات كثيرة وتاريخًا حافلاً بالمشاعر والحنين، ما دفعه إلى التفكير في ترميم قصر والده وإعادة بنائه من جديد.

وأضاف أن الذكريات التي شهدها منذ ميلاده وترعرعه في هذا المنزل وزواجه ورزقه بأطفال حتى جلوس والده معه وأخوته عندما كان مريضًا في فترة ما، شجعته على هذه الفكرة.