نصح المهتم بالشأن العام عبدالعزيز العتيبي بالزواج من أجنبية بدلًا من السعودية، إلى جانب كشفه عن مميزات زواج السعودي من الأجنبية.

وقال خلال حديثه في برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية: إن “الوضع السائد للشباب السعودي ذو إمكانيات متوسطة، والفتاة السعودية احتياجاتها عالية جدًّا ومخيفة، والشاب في نهاية الأمر يحتاج إلى أن يكمل جزءًا من حياته وهو الزواج، فماذا لو لديه 100 ألف فقط، في حين أنه يحتاج إلى مهر وشبكة وسيارة ومنزل؟!”.

وأضاف أنه بالنسبة للأجنبية يكون المهر 4 أو 5 آلاف، وقد يصل أقصاه إلى 7 آلاف ريال، على حسب إمكانياته المتاحة، وستكون أيضًا الأجنبية “بنت ناس”.

وقاطعه المذيع قائلًا: “لماذا يقف الموضوع عندك في الزواج إلى الماديات فالزواج ليس علاقة تبدأ بالمهر وتنتهي بالزواج، ولكن هناك عادات وتقاليد وثقافة وعرق واعتبارات كثيرة”، ليرد العتيبي قائلًا: “كلامك سليم لكن إمكانيات كل شخص تضعه في نقطة معينة”، مضيفًا: “متوسط مهر البنت السعودية مرتفع، ونسب العنوسة زادت”.

وتابع: “ما في بنت سعودية تطبخ، على الرغم من أن ذلك من ضمن أساسيات المرأة، كما أن الزوجة لها شروط كثيرة تحتاج إلى سيارة وسواق وغيرها من الطلبات”.