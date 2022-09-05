أوضح الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر أنه على استعداد لبيع منزله من أجل نيل العضوية الذهبية في أصفر الرياض.

وقال الصرامي لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” : ” لو أبيع بيتي وأسكن في بيت طين لكي أدفع 400 ألف وأكون ذهبيًا ما عندي مانع في سبيل إنقاذ النصر مما هو فيه”.

وفي سياق آخر، يعاني الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بشكل كبير متأثرًا بغياب البرازيلي تاليسكا في أول جولتين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

معاناة هجومية لأصفر الرياض

وكان أصفر الرياض فاز على الوحدة بالجولة الأولى، ثم خسر أمام نادي التعاون بالجولة الثانية مساء أول أمس السبت.

وتسبب غياب تاليسكا في معاناة أصفر الرياض هجوميًا في أول جولتين، حيث سجل هدفًا واحدًا أمام الوحدة ولم يسدد على مرمى التعاون في الجولة الثانية.

وكان عدد التسديدات في وجود تاليسكا في آخر مباراتين لـ النصر بالموسم الماضي كان 12 تصويبة منها 5 تصويبات فقط لـ تاليسكا.