أقامت مدينة الملك سعود الطبية اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بالتعاون مع جمعية نسعفكم، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي.

أهم أهداف الفعالية

وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية، ونشر المعرفة حول كيفية إنقاذ المصاب أو تقليل الضرر ومنعه من التدهور، وإيضاح لأشهر الحالات المرضية التي تستدعي الإسعافات الأولية منها الصرع والاختناقات والنزيف الخارجي، حيث تضمنت مشاركة كل من: قسم العيادات الخارجية، قسم الطوارئ، والخدمات الطبية الطارئة والكوارث.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.