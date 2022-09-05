أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن بدء ربط نظامها الصحي بمنصة وصفتي، حيث أتاح النظام إرسال الوصفات المدرجة بشكل مباشر دون الحاجة لإعادة إدخالها في نظام وصفتي.

منصة وصفتي

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد م. وائل الباحوث بأن تفعيل الربط قد بدأ منذ 31/08/2022م، بالتعاون بين الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد والإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات وإدارة الخدمات الصيدلانية ، بعد أن كان الأطباء يحتاجون لإدخال بيانات المريض والوصفة العلاجية في نظامين (النظام الصحي ونظام وصفتي) ، وأما الآن فإدخال الوصفات لا يحتاج فقط إلا أن يدخلها في النظام الصحي بدون الحاجة لاستخدام نظام وصفتي.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.