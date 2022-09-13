أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة، والتي تسبب انسداد مجرى الهواء والطعام.

طريقة الضغط

وأضافت المدينة الطبية أنه يجب وضع إحدى اليدين تحت رأس الطفل، ثم يتم قلب الطفل على بطنه مع بقاء رأسه منخفضاً عن الجسم، بعدها يتم الضغط باليد الأخرى 5 مرات على المنطقة بين الكتفين.

إجراءات مهمة

وأشارت إلى أنه يجب قلب الطفل على ظهره مع بقاء اليد تحت رأسه، ثم الضغط 5 مرات على الصدر عن طريق استخدام 3-2 أصابع والضغط بعمق 2 سم، منوهة بأنه يجب تكرار- هذه العملية عدة مرات حتى يتم استخراج الجسم المسبب للاختناق.