سعود بن عبدالرحمن يهدي لشاب سياره بعد احتراق مركبته

احترقت سيارته خلال الاحتفال بالوطن؛ فجاءته أخرى هدية من نائب أمير منطقة الحدود الشمالية ..

صاحب السيارة "بدر العنزي" يتحدث لياهلا @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lUnvbmRYte — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 27, 2022

تفاصيل الحادث

كشف بدر العنزي تفاصيل تلقيه سيارة هدية من قبل نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر، وذلك بعد احتراق سيارته أثناء الاحتفال باليوم الوطني بمدينة عرعر.وقال العنزي خلال تصريحات عبر برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنه اصطدم بسيارته في سيارة أخرى، ما أدى إلى حدوث التماس كهربائي واحترقت السيارة بالكامل. وأضاف أنه تعرض لإصابات بسيطة، مؤكدًا أن الشعب ورجال الأمنية والكادر الطبية وكل من تابع الحادث كان متعاونًا معه. ولفت إلى أنه لم يكن متوقعًا أن ينتشر فيديو احتراق سيارته بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل إلى هذا الصدى. وبشأن السيارة ، أوضح العنزي أن والده تلقى اتصالًا من نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يخبره بأنه سيهدي إلى نجله سيارة جديدة، وبالفعل لم يمر 20 ساعة وكانت السيارة متواجدة، موجهًا الشكر له على هذه اللافتة التي تؤكد متانة الترابط بين المواطنين وولاة الأمر.