انتقد سعيد المولد ظهير أيمن نادي الاتفاق، الحكم عبدالله الشهري حكم مباراة الرائد التي أُقيمت بالجولة الـ4 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

"نحن نلعب بأقوى دوري في العالم العربي، ولسنا في دوري حواري، والحكم يتعامل معنا بطرف خشمه" سعيد المولد – لاعب نادي #الاتفاق #الاتفاق_الرائد#SSC pic.twitter.com/NQ6SoXvhwf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

وكان رائد التحدي تفوق على الاتفاق بنتيجة 2-1 في مباراة أُقيمت في الدمام.

وتحدث المولد لـ قناة SSC قائلًا: “نحن نلعب بأقوى دوري في العالم العربي، ولسنا في دوري حواري، والحكم يتعامل معنا بطرف خشمه”.

وأضاف المولد: ” ليس من المعقول أن يستغرق الحكم 10 دقائق للحديث مع حكام تقنية الفيديو ويُعطل المباراة، لا أريد الحديث عن التحكيم حتى لا تأتيني عقوبة، ولكن يجب تقدير مجهود اللاعبين”.

وقاد طاقم تحكيم سعودي بقيادة عبدالله الشهري إدارة مباراة الاتفاق والرائد، وساعده كل من سعد السبيعي وإبراهيم الدخيل، تركي هشلان حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا للفيديو، وساعده عماد عسكر.