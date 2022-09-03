أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية، تحذيرًا للمواطنين، مع اقتراب إعصار هينامنور في المناطق الجنوبية بجمهورية كوريا.

توخي الحيطة والحذر

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم السبت “تهيب السفارة مواطنيها المتواجدين في جمهورية كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار هينامنور في المناطق الجنوبية”، مطالبة إياهم بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

كما وجهت بالتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على رقم هاتف شؤون السعوديين رقم 00821089626999.

إعصار هينامنور يضرب كوريا الجنوبية

وكانت هيئة الأرصاد في كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار هينامنور إلى اليابسة قريبًا من مدينة بوسان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يصل الإعصار إلى مسافة حوالي 70 كيلومتراً جنوب غرب المدينة الساحلية بحلول الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، بالتوقيت المحلي.

وأطلقت السلطات في كوريا الجنوبية، غرفة عمليات لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث، كما رفعت مستوى التحذير من الإعصار بدرجة واحدة، من “أصفر” إلى “أزرق”.