أعلنت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن إغلاق السفارة يوم الاثنين المقبل؛ وذلك بمناسبة الإجازة الفيدرالية.

إغلاق السفارة:

وقالت سفارة المملكة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة إفادة المواطنين بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين القادم ٥ سبتمبر بمناسبة الإجازة الفدرالية، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء”.

وأضافت أنه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

عيد العمال:

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في أول يوم اثنين بشهر سبتمبر بعيد العمال، والذي يعتبر يوم عطلة عامة، ويكرم فيه الحركة العمالية الأمريكية وقوة العمل الجماعي.