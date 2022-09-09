قدمت سفارة المملكة في بريطانيا، مساء اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقالت السفارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تود سفارة المملكة العربية السعودية، أن تعرب عن أعمق تعازيها لشعب المملكة المتحدة والكومنولث على وفاة جلالة الملكة”.
ستظل في الأذهان طويلًا
وأضافت السفارة لدى بريطانيا: “كانت جلالة الملكة صديقة للسعودية، وستظل في الأذهان طويلًا لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها”.
واليوم الخميس، أعلن قصر باكنجهام رسميًا وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد تدهور حالتها الصحية.
اترك تعليقاً