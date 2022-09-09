قدمت سفارة المملكة في بريطانيا، مساء اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “تود سفارة المملكة العربية السعودية، أن تعرب عن أعمق تعازيها لشعب المملكة المتحدة والكومنولث على وفاة جلالة الملكة”.

ستظل في الأذهان طويلًا

وأضافت السفارة لدى بريطانيا: “كانت جلالة الملكة صديقة للسعودية، وستظل في الأذهان طويلًا لخدمتها التي لا تنتهي لبلدها وشعبها”.

واليوم الخميس، أعلن قصر باكنجهام رسميًا وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد تدهور حالتها الصحية.