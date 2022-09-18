حذرت سفارة المملكة باليابان، اليوم الأحد، رعاياها من مرور إعصار تايفون 14 “Super Typhoon Nan Madol”.

أخذ الحيطة والحذر

وأهابت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، بالمواطنين هناك بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.

ودعت السفارة المواطنين للتواصل بالطوارئ الرجاء الاتصال على: +81 90 5583 3862.

إعصار قوي

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رفعت درجة التحذير من إعصار قوي، إلى المستوى الرابع من بين خمسة مستويات تهديد محتملة، مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا خاصًا من خطر الرياح العاتية والأمواج العالية لمحافظة كاجوشيما، فيما يتعلق بمرور إعصار نانمادول.

وأفادت قناة “NHK” اليابانية، بأنه صدرت أوامر لحوالي 2,5 مليون شخص في جنوب غرب اليابان بالإجلاء من منازلهم مع اقتراب الإعصار.