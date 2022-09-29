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دولة مميزة عن سائر البلدان بالعالم

سفير جنوب إفريقيا: السعودية بلد الأمان والكرم

2022-09-29 الساعة 12:56
سفير جنوب إفريقيا: السعودية بلد الأمان والكرم
المواطن - الرياض

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أكد سفير دولة جنوب إفريقيا في المملكة، كوسبرت ثيمبا ربوشي، على أن السعودية تتمتع بالأمان العالي المنتشر في مناطقها ومدنها، وهذا ما يجعلها دولة مميزة عن سائر البلدان في العالم، مبينًا أن السعوديين شعب مضياف ويرحب بالجميع ثم يتركون لهم حرية التصرف والاستكشاف، واصفًا إياهم بالعاطفيين والمتكاتفين.

ريادة سياحية:

وأشاد سفير جنوب إفريقيا عبر برنامج “الدبلوماسي”، الذي يعرض على قناة السعودية، بالإمكانات الكبيرة التي تملكها المملكة مما يجعلها بأن تكون من أكبر الدول السياحية عالميًّا قريبًا، قائلًا: إن الريادة السعودية في المجال السياحي مسألة وقت فحسب، وذلك من خلال تنوع المواقع التاريخية والأماكن الساحلية، وتطوير حدائق الحيوانات وإعادة رسم مختلف ‏المناطق في الدولة، لافتًا إلى حجم التعاون الذي قامت به السعودية وجنوب إفريقيا في تطوير وصناعة السياحة.

تنوع ثقافي:

وأوضح السفير الجنوب إفريقي أن علاقة السعودية ببلاده تنمو وتتميز، ولم تشهد أي عقبات أو برود أو انتقاد منذ أكثر من ٢٠ عامًا، داعيًا مواطني بلاده إلى زيارة المملكة واختبار تفرد هذه الدولة وثقافاتها المتنوعة وليست فقط للحج والعمرة بل أكثر من ذلك لما تحمله من استكشافات فريدة. سفير جنوب إفريقيا: السعودية بلد الأمان والكرم - المواطن
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