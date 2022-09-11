انتهت مباراة سامبدوريا ضد ميلان، مساء السبت، بفوز نادي ميلان بثنائية لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ملخص سامبدوريا ضد ميلان:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق ميلان ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب جونيور ميسباس بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح فريق سامبدوريا في العودة في المباراة، ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب فيليب ديوريتشيتش بالدقيقة الـ56.

وواصل نادي ميلان ضغطه، لينجح في إضافة الهدف الثاني عبر الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء.

وحافظ الميلان على تفوقه ليفوز بهدفين لهدف ويصل للنقطة رقم 14 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند نقطتين في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.