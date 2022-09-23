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سكاي تراكس لـ طيران ناس للمرة الخامسة

2022-09-23 الساعة 3:47
سكاي تراكس لـ طيران ناس للمرة الخامسة
المواطن - الرياض

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حصد طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط جائزة “سكاي تراكس” العالمية للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في حفل أقيم بمدينة لندن الجمعة 23 سبتمبر 2022م.

سكاي تراكس: 

وتعد جائزة سكاي تراكس أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران، منذ إطلاقها في عام 1999م، كما أنها أهم معيار عالمي للتميّز بين شركات الطيران بالعالم. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا معلقًا على فوز طيران ناس: ” تتويج طيران ناس للسنة الخامسة على التوالي كأفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط بجائزة “سكاي تراكس” في أهم محفل عالمي لقطاع الطيران، يؤكد ريادتنا كناقل جوي وطني يرفع اسم المملكة عاليًا في يومها الوطني، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني”.

تميز تشغيلي: 

وأكد المهنا أن هذا الفوز يعكس التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي وتلبية تطلعات ضيوفه المسافرين، إضافة إلى تحقيق إستراتيجيته في النمو والتوسع تحت عنوان “نربط العالم بالمملكة”، التي شملت افتتاح أكثر من 16 وجهة جديدة في 2022م، ليتجاوز عدد وجهات طيران ناس 70 وجهة داخلية ودولية، مشيرًا إلى أن أسطول طيران ناس يواصل نموه حيث وصل في النصف الأول من عام 2022 إلى 38 طائرة وسوف يرتفع إلى 52 طائرة وذلك بنهاية عام 2023م، إضافة إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات طائراته الجديدة إلى 250 طائرة، وذلك سعيًا للمشاركة بفاعلية في تحقيق استراتيجية الطيران المدني والتي تهدف للوصول إلى 300 مليون مسافر وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول العام 2030.

تقييم أشهر: 

يذكر أن جوائز “سكاي تراكس” تمنح بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنويًا، وبناء على نتيجته يعلن عن الفائزين بجوائز سكاي تراكس العالمية، وتُمنح جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي استنادًا إلى تقييم مدى رضا العملاء. وبهذه الجائزة أصبح لدى طيران ناس خمسة جوائز من سكاي تراكس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وذلك في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية.
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