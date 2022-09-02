جدد برنامج سكني التأكيد على شروط حصول المطلقات على الدعم السكني وفق اللائحة التنظيمية المعتمدة لصرف الدعم السكني.

فيديو | "سكني" يوضح شرط حصول المطلقات على الدعم#الإخبارية pic.twitter.com/UnkZdbeHVs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 2, 2022

وتفاعل البرنامج مع سؤال لمطلقة منذ 10 سنوات تسأل فيه عن أحقيتها في الحصول على الدعم حيث أكد أنه من ضمن شروط ومعايير الاستحقاق للمرأة المُطلقة أن يتم مرور سنتين على الطلاق، لافتًا إلى أنه يمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم لمعرفة كل الشروط.

برنامج سكني

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.