يشغل سكن العزاب حاليًا بال الشباب والطلاب، وذلك عقب استغلال بعض العقاريين الأمر ورفع الأسعار بشكل كبير، ما يرهق الشباب.

فيديو | شقق متهالكة وأسعار خيالية.. أسعار سكن العزاب ترهق الشباب والطلاب بسبب سيطرة العمالة الوافدة التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي#الإخبارية #البورصة_العقارية pic.twitter.com/TfLySKxa2x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2022

أسعار سكن العزاب خيالية

وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، اشتكى عدد من سكان شقق العزاب من ارتفاع سعر الوحدة السكنية، حيث يرفع العقاريون الأسعار رغم كتابتهم في العقد رقمًا ضئيلًا عن السعر الذي يطلبوه.

وقال أحد السكان إنه استأجر عقارًا مع 4 أشخاص آخرين العام الماضي بمبلغ 24 ألف ريال، والآن العقار يبلغ 45 ألف ريال، مؤكدًا أن الطلاب هم الذين يعانون بشكل كبير.

مساكن متهالكة

وأوضح أحد الطلاب أنه لجأ لمسكن العزاب نظرًا لعدم وجود شواغر في مساكن الجامعة بالرياض، على الرغم من أن هذه المساكن والغرف تبدو متهالكة.

وأكد آخر أن العمالة الوافدة هي السبب، حيث تسيطر على المساكن، ما يدفع أصحاب الشقق لرفع الأسعار.