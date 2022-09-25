سلطان الفيصل مع والده في مشهد برّ

#سلطان_بن_خالد_الفيصل مع والده #خالد_الفيصل في مشهد بر مشرف



نزلت لاقدام ابوك الله يخليه لك

نزول رفعه وفيه الخير لك والاجر



الله يا معظمك والله يا مجملك

فعلك يجملك عند الله وعند البشر pic.twitter.com/7ewmIRNV4v — فهد مطر (@F_mtr) September 24, 2022

نعم التربية

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مشرفة للبر للأمير سلطان بن خالد الفيصل وهو يساعد والده الأمير خالد الفيصل أمير منطقة المكرمة، لارتداء نعليه.وعلق فهد مطر على المقطع بتغريدة عبر “تويتر”، بقوله “في مشهد بر مشرف سلطان بن خالد الفيصل مع والده خالد الفيصل، وأنشد أبياتاً قال فيها: نزلت لاقدام ابوك الله يخليه لك نزول رفعه وفيه الخير لك والاجر الله يا معظمك والله يا مجملك فعلك يجملك عند الله وعند البشروعلقت سما بقولها “ما شاء الله ونعم التربية والأخلاق.. ربي يحفظه ويبارك فيه”. وقال آخر “فعلك يجملك عند الله وعند البشر، مشهد مشرف بارك الله فيك وجعلك من البارين المرضيين”.