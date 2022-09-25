سلطان الفيصل مع والده في مشهد برّ

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وعلق فهد مطر على المقطع بتغريدة عبر “تويتر”، بقوله “في مشهد بر مشرف سلطان بن خالد الفيصل مع والده خالد الفيصل، وأنشد أبياتاً قال فيها: نزلت لاقدام ابوك الله يخليه لك نزول رفعه وفيه الخير لك والاجر الله يا معظمك والله يا مجملك فعلك يجملك عند الله وعند البشر
#سلطان_بن_خالد_الفيصل مع والده #خالد_الفيصل في مشهد بر مشرف— فهد مطر (@F_mtr) September 24, 2022
نزلت لاقدام ابوك الله يخليه لك
نزول رفعه وفيه الخير لك والاجر
الله يا معظمك والله يا مجملك
فعلك يجملك عند الله وعند البشر pic.twitter.com/7ewmIRNV4v