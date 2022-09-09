قال سلمان الفرج قائد نادي الهلال: إن فريقه استحق الفوز بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب نادي الزمالك المصري.

وتحدث الفرج لـ قناة Bein Sports القطرية قائلًا: “لقد كانت مباراة جميلة، لاعبو الزمالك قدموا مستوى مميز للغاية”.

قائد الهلال يُبدي سعادته بالفوز:

وأضاف الفرج: “كان من المهم لنا الفوز وهو ما تحقق، ومن المهم جعل جماهير أزرق الرياض سعيدة”.

وحقق أزرق الرياض اللقب بعد فوزه بنتيجة 4/ 1 في ركلات الجزاء الترجيحية، حيث انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم النيجيري أوديون إيغالو لـ أزرق الرياض ثم تعادل المصري أحمد سيد زيزو لـ الزمالك.